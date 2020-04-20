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歐盟峰會登場前市場不安 義大利借貸成本攀升

最新更新：2020/04/20 18:26

（中央社倫敦20日綜合外電報導）義大利借貸成本今天攀升，回到上週所觸及的1個月以來高點，反映歐洲聯盟（EU）峰會於本週稍晚登場前，市場瀰漫不安情緒。歐盟將召開峰會，商討如何因應疫情帶來的經濟衝擊。

路透社報導，義大利政府債券市場過去一週湧現的賣壓潮今天再現，抵銷歐洲中央銀行（European Central Bank）大規模購債計畫的利多。此前，歐元區各國政治人物未能就發行歐元區共同債券的方式達成共識，來應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）危機。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）今天接受德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）訪問時，再次呼籲歐盟發行歐元區共同債券，以展現歐盟面對疫情時仍團結一致。武漢肺炎疫情可能引發數年來最嚴重的經濟衰退。

歐元區紓困基金負責人雷格林（Klaus Regling）說，除已商定的規模達5000億紓困方案，歐洲將還必須從歐盟各轄下機構手中再取得至少5000億歐元，以籌集經濟恢復所需資金。

義大利10年期公債殖利率今天早盤上漲7個基點，漲幅1.89%，回到上週所觸及的1個月以來高點。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1090420

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