3月外銷訂單金額超乎預期 第一季突破千億大關

（中央社記者吳柏緯台北20日電）訂單遞延效益、防疫科技需求，加上5G、半導體扮演火車頭，3月外銷訂單超乎預期，金額達402.6億美元，不但年增4.3%為第1季最佳，更助第1季訂單金額跨過千億大關。

由於武漢肺炎疫情從1月中下旬開始蔓延，隨著世界各國的疫情逐漸嚴峻，連帶反映在外銷訂單的表現。經濟部在2月時預估，今年第1季的外銷訂單總金額可能大約落在975億美元到990億美元之間，無法突破千億大關。

不過根據今天公布的3月外銷訂單統計，金額不但較2月增加115.8億美元，月增40.4%；與去年同期比較，增加16.7億美元，年增4.3%。意料之外的表現更讓第1季的訂單金額達到1042.4億美元。

經濟部統計處處長黃于玲分析，3月的外銷訂單一掃前2個月的陰霾，主要原因有3個，首先，是台商在中國大陸的產線逐漸復工，遞延的訂單開始重新生產；第二，由於疫情而帶動遠距工作、線上教學，相關3C產品的需求增加；最後，5G、半導體等新興科技的需求持續加溫。

進一步分析主要貨品的訂單金額變化，黃于玲指出，仍以資訊通信產品與電子產品表現較為亮眼，年增分別為6.9%與23.8%；塑橡膠製品與化學品則明顯受到疫情與國際油價下跌影響，分別年減11.6%與19.8%。

至於4月外銷訂單的預估值，黃于玲說明，根據約1800家廠商回報的資料統計，跟正常水準相比，大概減少40億到45億，主要是因為廠商對於歐美終端市場的需求仍有疑慮所致。（編輯：鄭雪文）1090420