美原油期價跌破0元 台股逢壓

（中央社記者江明晏台北21日電）美國原油期貨價跌破0美元，為史上頭一遭，美股今天開低，道瓊指數收盤挫592.05點，台股20日跌10.33點，收在10586.71點，市場關注台股今天表現，投顧提醒，外資態度轉偏保守，台股也逢技術面壓力。

國際油市在武漢肺炎衝擊下崩盤。美國即將到期的原油期貨價今天跌破0美元，為史上頭一遭；交投熱絡的期貨價守在20美元以上，但單日大跌18%，顯示供過於求情況嚴重。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫後，全球原油需求銳減，主要產油國即使達成減產協議，短期內仍無法消耗過剩庫存，導致國際油價不斷承壓。

紐約史無前例出現負油價，徹底震撼了華爾街，美股今天開低，收盤道瓊工業指數重挫592.05點或2.44%，以23650.44點作收。標準普爾指數下跌51.40點或1.79%，收在2823.16點。科技股那斯達克指數跌89.41點或1.03%，收8560.73點。

由於義大利和西班牙的武漢肺炎疫情出現緩和跡象，歐股今天溫和上揚。

台股20日跌10.33點，收在10586.71點，成交值新台幣1336.68億元。三大法人合計賣超5.19億元；其中，自營商賣超6.66億元，投信賣超0.62億元，外資及陸資買超2.09億元。

兆豐國際投顧指出，台股上週週線大漲439.43點，但20日外資買超台股縮手，期貨多單也減碼，顯示外資態度轉偏保守，若從技術面觀察，台股從前波低點反彈已超過2000點，有季線10828點、年線10984點及頭部頸線等技術面壓力，台股可能挑戰季線後呈現區間整理。

3月外銷訂單超乎預期，金額達402.6億美元，不但年增4.3%為第1季最佳，更助第1季訂單金額跨過千億大關，主要受惠訂單遞延效益、防疫科技需求，加上5G、半導體扮演火車頭。

去年每股（EPS）大賺210.7元的股王大立光，股利有望在本週公布，持續受到市場關注。（編輯：張均懋）1090421