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武漢肺炎
國防部清查 磐石艦共226人次就診5人發燒
敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市【地圖】
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新台幣開盤貶1.8分 為30.09元
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民眾收入因疫情縮水 奧地利部長捐薪象徵共患難
巴西疫情當頭 波索納洛參與群眾反禁足示威惹議
政治
台贈美路易斯安那州10萬片口罩 州長致謝
斯洛伐克致謝台灣捐贈口罩助防疫
台灣10萬片口罩馳援 助美國麻州抗武漢肺炎
敦睦艦隊染疫 外交部：駐帛琉大使館21日採檢
贈泰國20萬個口罩 外交部：行動印證台灣能幫忙
媒體指台美防疫是政治謊言 外交部斥抹黑表遺憾
蔡總統對國防部下達防疫最高原則 誠實以對
傳教宗秘訪中國 外交部：不評論未查證傳言
立委指敦睦艦隊返台又出海監控共軍 軍方不評論
國際
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兩岸
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供應過剩 紐約油價破零跌到負數
破天荒 紐約出現負油價
被供應過剩和疫情打趴 紐約油價盤中跌破5美元
確診者全台足跡地圖公開 經過百貨也休館消毒
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茂綸拚轉型 搶攻防疫商機
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2020/04/21 09:05
（中央社台北21日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.09元開盤，貶1.8分。1090421
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