國研院上銀強強聯手 太陽能板檢測1分鐘完成

（中央社記者蘇思云台北21日電）國研院儀科中心攜手工具機大廠上銀集團，全台首創「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，1分鐘內完成檢測，不僅效能提升30倍，良率也提升到99.2%。

政府5+2產業創新計畫中，太陽能光電是重要能源政策之一。其中，薄膜式太陽能電池因為製造過程可節省能源與大量材料，為太陽能電池主要發展趨勢之一，年產值上看300億美元。

國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）今天舉行記者會，攜手上銀科技，全台首創「太陽能板產線智慧即時回饋檢測設備」，具備智慧物聯網（AIoT）架構，優化製程與設備，也已經應用到上銀光電產線中。

國研院院長王永和表示，儀科中心的強項為光機電技術整合，這項設備也是AI技術的應用，可以即時採取影像，立即分析、判斷，不僅縮短檢測時間，也能擴大檢測面積。

國研院儀科中心組長陳銘福解釋，這套設備可以對長122公分、寬62公分的大型薄膜太陽能板，進行快速掃描取像與資料儲存。每片太陽能板，可以從傳統檢測30分鐘抽樣檢查，縮短為1分鐘內完成線上全檢，效能提升30倍。

陳銘福表示，除了提升檢測效率外，檢測結果還會自動連結電腦與資料庫，即時判斷製程上可能發生的問題，回饋調整製程的參數，提高生產效率與品質。

上銀光電總經理林明堯表示，以前製程有狀況時，就要停下來去看是哪個刀具有磨損需要更換，導入這項設備，未來蒐集更多數據後，可以推斷出趨勢，就能提升檢測效率，像是挑特定區域檢驗就好。

林明堯提到，上銀光電的製程加入這項設備後，製作薄膜太陽能板的良率達到99.2%，比全球平均值75%到80%高出許多。目前設備已經運用在1條生產線上，未來可能規劃不同規格的檢驗設備，作為擴線的方向。

國研院儀科中心主任楊燿州認為，這項成果是智慧機械的里程碑，未來可以延伸應用到類似的產線，像是玻璃基板、平面顯示器、液晶顯示器、印刷電路板、半導體晶片甚至紡織皮革等，提升台灣產業的國際競爭力。（編輯：趙蔚蘭）1090421