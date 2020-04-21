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終結連2升 新台幣貶值3分

最新更新：2020/04/21 18:37
新台幣兌美元21日收30.102元，貶值3分，終結連2升。（中央社檔案照片）
新台幣兌美元21日收30.102元，貶值3分，終結連2升。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇思云台北21日電）台灣股匯市今天雙雙走弱，台股下跌近300點，新台幣兌美元收30.102元，貶值3分，終結連2升，台北及元太外匯市場總成交金額14.56億美元。

昨晚紐約西德州中級原油（WTI）5月交割期貨價格首度低於0美元，加上今天盤中傳出北韓領導人金正恩手術消息，衝擊台股表現，終場下跌298.29點，收在10288.42點。

新台幣今天以30.09元開盤，貶1.8分，盤中最高來到30.042元，最低30.102元，終場收30.102元。

外匯交易員表示，新台幣波動主因是外資進進出出，預期最近仍會在30.0元到30.1元之間盤整。

外匯交易員認為，如果外資在台股賣超有匯出的話，新台幣區間會再寬一點，介於30.0元到30.150元之間，但是預料不會貶太多，因為月底出口商有拋匯需求，新台幣有支撐力道。

至於疫情是否會影響後續新台幣走勢，外匯交易員認為，各國疫情步調不一、恢復程度不同，最主要還是要看需求面是否回升，預計還要再觀察一陣子。（編輯：鄭雪文）1090421

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