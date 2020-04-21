更多編輯台推薦新聞：
影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄
運動

影片／喬丹紀錄片最後一舞 刷新ESPN收視紀錄

武漢肺炎全球最新情報 4/21
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/21

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人
生活

互動專題／通車24年改變你我日常 測驗尋找北捷達人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

友達攜手錼創 開發柔性Micro LED顯示技術

最新更新：2020/04/21 17:52

（中央社記者潘智義台北21日電）面板廠友達光電今天宣布，積極投入新世代前瞻技術，強化競爭優勢，與錼創科技攜手發表高解析度柔性微發光二極體（Micro LED）顯示技術。

友達光電技術長廖唯倫表示，與錼創科技各自發揮在面板與發光二極體（LED）技術上的專長，共同開發出領先全球的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，具備全球最高畫素密度228PPI（Pixels Per Inch），再次刷新產業標準。

廖唯倫說，雙方共同發表的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，採用低溫多晶矽（LTPS）背板驅動技術，使每個像素均可獨立驅動發光，以高速巨量移轉技術將多達550多萬顆小於30um 的Micro LED成功轉植到低溫多晶矽塑膠背板上，達到228PPI超高畫素密度。

友達解釋，此款先進的Micro LED顯示面板，可實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，在高亮度下具備高耐候特性，特別適用於講求信賴性與設計感的未來車載顯示器。其柔性高可撓曲的特點，也適用於穿戴、消費等多元應用，為Micro LED 顯示技術開創更多應用的可能性。（編輯：林興盟）1090421

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報