友達攜手錼創 開發柔性Micro LED顯示技術

（中央社記者潘智義台北21日電）面板廠友達光電今天宣布，積極投入新世代前瞻技術，強化競爭優勢，與錼創科技攜手發表高解析度柔性微發光二極體（Micro LED）顯示技術。

友達光電技術長廖唯倫表示，與錼創科技各自發揮在面板與發光二極體（LED）技術上的專長，共同開發出領先全球的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，具備全球最高畫素密度228PPI（Pixels Per Inch），再次刷新產業標準。

廖唯倫說，雙方共同發表的9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，採用低溫多晶矽（LTPS）背板驅動技術，使每個像素均可獨立驅動發光，以高速巨量移轉技術將多達550多萬顆小於30um 的Micro LED成功轉植到低溫多晶矽塑膠背板上，達到228PPI超高畫素密度。

友達解釋，此款先進的Micro LED顯示面板，可實現精細的高動態對比表現及高飽和的絢麗色彩，在高亮度下具備高耐候特性，特別適用於講求信賴性與設計感的未來車載顯示器。其柔性高可撓曲的特點，也適用於穿戴、消費等多元應用，為Micro LED 顯示技術開創更多應用的可能性。（編輯：林興盟）1090421