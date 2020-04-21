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酷碰券引爭論 經濟部：檢討不排除任何可能

最新更新：2020/04/21 18:48

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）因應武漢肺炎疫情衝擊，經濟部祭出多項紓困及振興措施，但外界對酷碰券批評聲浪多，經濟部表示正在重新檢討，不排除任何可能性，期盼發揮最大效益，讓最多民眾受惠以及方便使用。

為協助產業、民眾度過武漢肺炎疫情衝擊，經濟部在疫情期間先推出紓困方案，待疫情和緩後，再推出振興方案刺激消費。其中，經濟部初步規劃推出酷碰券，民眾消費時需結合行動支付平台，才可享受折扣優惠。

不過，酷碰券卻飽受批評聲浪，有立委認為行動支付普及率有限，恐造成數位落差；也有人批評酷碰券要先消費才可享有優惠，「但手頭並不寬裕，怎麼有金錢消費」，呼籲經濟部應考慮其他方案。

經濟部官員表示，經濟部長沈榮津昨天赴立法院備詢時承諾，會蒐集委員意見並滾動式檢討。各界建議方案有現金、消費券，經濟部原訂推出先消費、後折抵的酷碰券，不過，「經濟部目前不排除任何可能性。」

他指出，正檢討酷碰券方案，但尚未有明確方向，經濟部期盼推出能發揮最大效益、最多民眾受惠以及方便使用的模式，或許無法面面兼顧，但希望在檢討後找出最適合的方案。（編輯：楊玫寧）1090421

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