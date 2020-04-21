三大法人同步賣超 投顧：外資轉趨保守

（中央社記者江明晏台北21日電）受油價震盪與北韓領導人金正恩傳出病危等消息衝擊，台股今天下跌近300點，三大法人合計賣超新台幣291.48億元。投顧認為，外資態度轉趨保守，要留意國內疫情與企業基本面。

國際政經情勢衝擊亞洲股市，台股今天盤中跌勢擴大，跌點一度超過300點；終場下跌298.29點，收在10288.42點，跌幅2.82%，成交值1832.81億元。

三大法人今天全數賣超，合計賣超291.48億元。其中，自營商賣超40.64億元，投信賣超8.38億元，外資及陸資賣超242.46億元。

觀察外資今天賣超前10名個股，依序為中信金、友達、群創、兆豐金、鴻海、元大滬深300正2、開發金、台積電、南華金、中鋼，顯示電子股、金融股依舊是賣盤重心。其中，位居第一名的中信金今天遭外資賣超3萬853張，外資分別賣超面板股友達、群創逾2.8萬張及2.5萬張，居賣超第2、3名。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股今天開盤前市場氣氛本來就偏保守，市場擔心台灣疫情有擴散隱憂，導致經濟影響擴大，加上金正恩傳出病危消息，讓東北亞局勢緊張，加速市場恐慌。

展望後市，黃國偉指出，台股上週大漲439.43點，但外資週一、週二買盤縮手，期貨多單也呈現減碼，顯示外資態度轉趨保守；若從技術面觀察，台股從前波低點反彈已超過2000點，進入套牢區，上方有5日線10465點、季線10828點、年線10984點等重重壓力，但下檔支撐可觀察月線9962.38點。

他表示，後續需觀察疫情擴散與否及美國財報陸續公布等兩大重點，台股也進入法說會高峰，要觀察企業基本面是否會對股價造成修正；畢竟先前台股反彈，主要來自資金行情，基本面若跟不上股價，不排除造成下跌壓力。（編輯：張良知）1090421