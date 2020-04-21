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商業服務業薪資營運補貼開跑 估助13萬家企業

最新更新：2020/04/21 19:51

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）經濟部今天公告商業服務業薪資及補償金申請須知，經濟部表示，針對營業額衰退達50%商業服務業者，補助正職員工3個月薪資費用4成，估可協助13萬家企業，保住33.7萬人就業。

經濟部公告「辦理商業服務業受嚴重特殊傳染性肺炎影響之艱困事業薪資及營運資金補貼申請須知」。經濟部新聞稿指出，受到肺炎疫情衝擊，部分業者營業額衰退，面臨經營困境。對此，經濟部特別預算追加經費編列新台幣182.3億元，預估可協助13萬家企業，保住33.7萬人就業。

經濟部表示，有稅籍登記的商業服務業，且營業額衰退達50%企業，政府會補貼該企業正職員工3個月經常性薪資費用4成，每月上限2萬元，及以正職員工數乘以1萬元，作為一次性營運資金補貼。

經濟部說明，商業服務業包含餐廳、咖啡廳、玩具與服飾批發、超商、服飾店、倉儲、KTV、傳統洗衣店、婚紗攝影、美髮及美容等。

經濟部表示，申請文件包括申請書、勞保投保名單、薪資清冊等，詳細情形可參考網站（https://csm-subsidy.cdri.org.tw/），申請從即日起開跑，至今年7月31日止，可以採郵寄及線上申請，若仍有其他疑問，可打至專線（02）7716-9888洽詢。（編輯：郭萍英）1090421

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