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海外旅遊急凍 實物給付保單首季銷售年減逾萬件

最新更新：2020/04/21 21:20

（中央社記者劉姵呈台北21日電）肺炎疫情持續升溫，衝擊海外旅遊市場，金管會今天表示，受海外醫療專機運送相關保險銷售大減影響，連帶影響實物給付保單第一季銷售，較去年同期減少逾1萬件。

金融監督管理委員會保險局今天統計，截至今年第一季為止，已核准及備查共6家公司銷售17張實物給付型保險，初年度保費收入達新台幣685萬元，較去年同期減少14%；銷售件數僅2萬7386件，較去年同期減少1萬666件。

保險局副局長張玉輝表示，主要原因是國壽有一張附加在旅平險上的「海外醫療專機運送」附加條款，今年受疫情影響，國人暫停海外旅遊而銷售大減。

根據國壽統計，海外醫療專機運送附加條款去年第一季銷售近3萬7981件，但今年第一季只賣出2萬7114件，年衰退28.6%；去年第一季新契約保費收入有621萬元，今年第一季僅460萬元，衰退近26%。

壽險公司主管表示，受肺炎疫情影響，國人暫停出國旅遊，讓旅平險及附加海外急難救助專機條款需求大減；如今國內疫情又因敦睦艦隊升溫，預估第二季相關保險銷售件數及金額應也會衰退。（編輯：鄭雪文）1090421

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