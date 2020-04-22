經濟部：對民眾最有利方式持續檢討酷碰券

（中央社記者吳柏緯台北22日電）行政院長蘇貞昌指出，酷碰券隨著疫情變化跟各界意見，會做最好規劃。經濟部表示將會持續檢討，提出對民眾最有利的方式，不排除任何的可能性。

為協助產業、民眾度過武漢肺炎疫情衝擊，經濟部在疫情期間先推出紓困方案，待疫情和緩後，再推出振興方案刺激消費。其中，經濟部初步規劃推出酷碰券，民眾消費時需結合行動支付平台，才可享受折扣優惠。

蘇貞昌上午出席「紓困振興進度記者會」時表示，酷碰券是振興階段的措施，原意就如同當初的夜市券一樣，用來刺激、誘導消費，引出更大的經濟活動。如果設計可以更好，就不限於就這樣，可以不斷發展，隨著疫情發展、各界提出寶貴意見，相信經濟部會做最好的規劃。

經濟部官員受訪時指出，目前確實在持續蒐集各方意見，包含立委質詢時提出的觀點、民眾利用不同管道所做的回饋，都會納入審酌評估，作為政策調整的依據。此外，行政院長蘇貞昌指示應該檢討的政策內容，也會持續檢討，若有進一步的具體方向，會再報告。

經濟部官員坦言，這項政策從制定開始到目前提出的方案，過程中一直不斷與各方業者座談、交換意見，但彼此的看法確實都不太一樣。是否調整、調整幅度與調整方向，都還在規劃，經濟部內不排除任何可能，以發揮最大效益、照顧最多民眾為原則，盼能找到一個最適切的方案。（編輯：張均懋）1090422