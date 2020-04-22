Netflix第1季會員增1580萬 擬鬆綁流量限制

（中央社記者吳家豪台北22日電）串流影音平台Netflix今天公布2020年第1季財報，付費會員數增加1580萬，總數達1.83億，年增22.8%，優於預期；Netflix目前正與網路服務商合作，依情況逐漸鬆綁會員流量限制。

Netflix美國以外地區持續成長，占總會員數62%，其中來自亞太區的付費會員達1980萬。受美元匯率攀升影響，Netflix今年第1季總營收達58億美元（約新台幣1744億元），年增29%，符合先前預期。亞太區第1季營收貢獻4.84億美元，年增51.3%。

Netflix在致股東函中表示，很慶幸公司在這段受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響的時期，尚能採取遠距營運，盡可能降低短期至中期所受的衝擊。Netflix和眾多家庭娛樂服務業者一樣，瀏覽量和會員數皆有暫時性的成長，但國際營收受美元匯率走強打擊，兩相抵銷之下，營收表現和預測相仿。

Netflix表示，在不久的將來，期望民眾的活動範圍不再受限於家中，Netflix的瀏覽量和會員數成長幅度因此也將趨緩。

整體而言，Netflix目前營運順利，產品團隊大致未受影響。Netflix雖暫時減少產品創新的數量，仍持續推出會員加值服務，例如剛升級的「家長控制功能」。至於客戶服務與內容產製方面則受重大衝擊，前者目前已克服多數居家工作的障礙，也在遠距增派2000名人員，確保客服水準在需求提高時能維持常態。

Netflix指出，這波疫情凸顯了強健網路建設的重要性。多年以來，Netflix大幅投入資源推動Open Connect計畫，這套快取系統能夠拉近內容與會員之間的距離，協助網路服務商達到營運效能更高、成本更低。然而，面對網路流量的突增，部分國家在應變上仍面對困難。

在部分政府及網路服務商要求下，Netflix於3月暫時降低會員流量，工程團隊運用Open Connect技術，一天之內將部分國家的流量降低25%，同時不影響解析度等服務品質。Netflix目前正與網路服務商合作，依情況逐漸鬆綁限制，協助提高流量。

第1季因為疫情關係，全球各地的影視產業，內容產製進度幾乎全面停擺。為了照顧因旗下製作案受打擊的劇組人員、第三方單位、非營利組織，支持產業共度危機，Netflix已承諾投入1.5億美元。同時Netflix員工仍維持服務品質，並為Netflix及夥伴面對的各項困境盡速找到解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1090422