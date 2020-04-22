Google在台提供免費數位培訓資源 估8000人受惠

（中央社記者吳家豪台北22日電）為因應武漢肺炎帶來的衝擊，Google今天宣布在台啟動數位人才探索計畫，提供免費的數位培訓資源，預計在今年底前為8000名年輕學子與社會新鮮人提升數位實力，協助台灣加速數位轉型腳步。

Google數位人才探索計畫除了全線上的互動式課程，也邀請104人力銀行與企業界一起為受過培訓的人才提供後續發展機會。目前已有超過40家企業夥伴將在104人力銀行設置的數位人才探索計畫專區開設職缺。

Google台灣總經理林雅芳表示，突如其來的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情帶來了全面性的挑戰，Google發現無論是這段期間即將就業的青年們或是積極尋求應變措施的企業，數位力就代表了免疫力。

林雅芳說，Google自3年前啟動智慧台灣計畫以來，一直希望能為台灣帶來人才、經濟與產業面向的多方協助。Google期望數位人才探索計畫能為年輕人的履歷加值，讓他們在職場上發揮所長，進而帶動台灣產業的數位升級。

Google今天也公布委託波士頓顧問公司（BCG）進行的「數位行銷成熟度研究」調查結果，顯示台灣企業數位行銷成熟度仍有成長空間。調查發現，數位行銷成熟度前25%的品牌透過擴大客群受眾，能更快速、精準鎖定受眾，年營收平均成長13%；由於平均獲客成本降低，減少浪費在無效通路的資源，成本效率提高18%。（編輯：趙蔚蘭）1090422