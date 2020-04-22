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工研院發表智慧居家管理系統 減輕防疫人員負擔

最新更新：2020/04/22 15:15

（中央社記者張建中新竹22日電）工研院今天發表智慧關懷居家管理系統，將防疫關懷動作自動化，有助減輕第一線防疫關懷人員的負擔。

工研院今天舉行防疫科技線上記者會，副院長張培仁表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延全球，台灣是少數還能正常上班的國家，除了醫護人員的努力外，還有賴居家檢疫及隔離做得好。

張培仁說，工研院繼先前推出熱影像體溫異常偵測技術及核酸分子檢測系統後，這次再發表智慧關懷居家管理系統，就是希望用科技力量協助防疫作業。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，智慧關懷居家管理系統是一款多功能的APP，可將防疫關懷動作自動化。

居家檢疫或隔離者透過手機下載APP後，便會進行定位，闕志克說，系統結合基地台、GPS、Wi-Fi與陀螺儀等感測資訊，可辨識受測者在室內活動或戶外移動。

張培仁表示，系統具有4大特色，包括高精準定位、高強度人員確認、積極維護用戶高隱私與高便利性。

闕志克指出，不僅定位誤差能降低至10公尺以內，且手機APP不具儲存功能，資料上傳以無法辨識個人資訊的代碼關連暫存，居家隔離或檢疫期滿，資料主動清除，估計可降低里長等第一線防疫關懷人員約80%的負擔。

闕志克表示，目前系統正進行場域驗證中，歡迎各縣市參與，待功能確定後，預計下週便可正式提供使用，估計可服務1萬人。（編輯：鄭雪文）1090422

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