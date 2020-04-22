張經義任職陸媒爭議 NCC將討論是否開罰

（中央社記者蘇思云22日電）NCC今天表示，對於國人張經義任職中國東方衛視駐華府記者一事，將會組成小組討論，主要法源為「兩岸人民關係條例」，目前尚未聯繫張經義本人。

張經義日前在白宮記者會上自稱「來自台灣」，在網路上引發議論。大陸委員會副主委邱垂正日前表示，張經義任職媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉及違反「兩岸人民關係條例」第33條第2項規定，將會同相關主管機關查處。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書蕭祈宏今天在例行記者會表示，陸委會已經移交這個案子到NCC，NCC近期會組成1個小組，也會邀請陸委會來參加、共同審查，陸委會自己也會在下週召集相關部會處理事宜。

有媒體詢問，新聞從業人員應該不屬於NCC監管範圍，蕭祈宏表示，確實不在廣電三法的範圍，但這次屬於法律特別規定，指定相關機關來處理，因此由NCC來負責。

蕭祈宏表示，會不會罰、處罰額度如何，主要會依據「兩岸人民關係條例」，小組決定處理方式後，會再提送到委員會。小組決定適當的說明方式後，再聯繫張經義，目前尚未聯繫對方。

兩岸條例第33條第2項規定，「台灣人民不得擔任公告禁止之中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員；違反上開規定者，依法處新台幣10萬以上50萬元以下罰鍰」。（編輯：楊凱翔）1090422