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疫情推遲 研調：5G換機潮2022年才爆發

最新更新：2020/04/22 16:21

（中央社記者江明晏台北22日電）拓墣產業研究院表示，2019年是5G產業元年，5G商機原本預計在2020年出籠，也帶動手機等智慧終端換機潮，但受到疫情波及，產業遭逢生產和需求的挑戰，預估2022年才會爆發手機換機潮。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在全球蔓延，衝擊各國經濟及消費者信心，全球科技產業從生產面到需求面面臨挑戰，疫情發展也將牽動大廠日後布局與策略調整。

全球市場研究機構集邦科技（TrendForce）及旗下拓墣產業研究院今天發布「疫情對科技產業影響」，由分析師線上解析產業。

拓墣產業研究院研究總監謝雨珊表示，2019年是5G產業元年，5G商機原本預計在2020年爆發，也帶動手機等智慧終端換機潮，但受到疫情波及，對5G產業帶來挑戰，今年中國1、2月陸續停工生產停擺，因為中國在5G投入力度大，在5G產業最上游如光纖光纜、光模組、PCB等都有布局，生產基地大多在中國，連帶影響5G產業發展延遲。

謝雨珊表示，中國目前復工率約5到6成，影響中國整體5G，尤其在骨幹布建速度；而已開台5G的韓國今年首季的5G廣告支出也減少，顯示5G推展力道受到疫情影響，包括基地台布建速度不如預期，影響覆蓋率和傳輸品質，也讓消費者力道減緩，並推遲5G換機潮。

而對於美國、韓國、中國來說，謝雨珊表示，5G不只有科技戰略的意義，還對安全、經濟等議題都有顯著影響，從需求面來看，預計5G手機的換機潮將受到疫情推遲在2022年才爆發。

她指出，受到疫情影響的電子零組件包括PCB、光纖、智慧終端等，估計中國復工率提升，產能有逐漸調節，但今年5G標案遞延還是會影響產業發展，另持續關注第2季疫情控制狀況。（編輯：林興盟）1090422

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