威剛攜手英特爾 搶進電競筆電

（中央社記者張建中新竹22日電）記憶體模組廠威剛今天宣布，旗下電競品牌XPG與英特爾（Intel）合作，推出電競筆記型電腦。

威剛表示，XPG品牌推出的首款電競筆記型電腦XENIA，是採用第9代英特爾Core i7處理器，與輝達（NVIDIA）的GeForce RTX 2070 Max-Q及GeForce GTX 1660 Ti顯示卡。

XENIA採用XPG的DDR4動態隨機存取記憶體（DRAM），容量32GB，時脈頻率2666MHz，搭配SX8200 Pro 1TB M.2固態硬碟（SSD），讀寫速度每秒3500/3000MB。

威剛指出，XENIA支援Wi-Fi 6，機身採用鋁鎂合金材質，重約1.85公斤，並採用高效電池，電池續航力最高可連續使用10小時。

XENIA今天起在台灣PChome首波開賣，由捷元獨家代理提供售前諮商與售後服務保障，北美和墨西哥將會在月底陸續上市，其他區域預計於第3季開賣。

威剛表示，XPG品牌會跨入電競筆記型電腦主要是希望能讓消費者能有自筆記型電腦至鍵盤與滑鼠等完整體驗選擇，今年預計至少會推出2款電競筆記型電腦，至於委外合作廠商則不便透露。（編輯：郭萍英）1090422