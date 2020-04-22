扛不住疫情衝擊 美國百貨公司搖搖欲墜

（中央社紐約22日綜合外電報導）原本是全能購物聖地的美國百貨公司過去10年備受衝擊，再加上武漢肺炎重創美國經濟，更讓老牌百貨公司搖搖欲墜。疫情恐將加速百貨公司衰敗，專家認為「能活下來的非常少」。

紐約時報報導，美國的百貨公司曾經是全國各地購物商場和主要街道的支柱，但在過去的10年中遭受一次又一次的打擊。潘尼百貨公司（J.C. Penney）和西爾斯控股公司（Sears）被對沖基金顛覆；梅西百貨公司（Macy's）一再關閉分店、裁減員工；巴尼斯紐約精品店（Barneys New York）去年申請破產。

但對這個慘業來說，沒有什麼能比得上在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情中受到的衝擊。3月的服裝和配飾銷售下降一半以上，預計這個趨勢在4月只會惡化。

美國奢侈品百貨Lord & Taylor整個執行團隊都被解雇。諾斯壯公司（Nordstrom）已經取消訂單，並延遲付款給供應商。美國最耀眼的百貨連鎖公司尼曼瑪戈集團（Neiman Marcus Group）預計將在未來幾天宣布破產，這是第一家在當前危機中倒下的大型零售商。

這不太可能是最後一次。

哥倫比亞大學（Columbia University）商學院零售研究部門主任科恩（Mark A. Cohen）說：「百貨公司長期以來一直在緩慢走下坡，它們真的無法克服這一點。」他預言「能活下來的非常少」。

在零售商該為重要的節日購物季下訂單時，百貨公司卻讓數以萬計員工放無薪假，累積現金和拼命計畫如何度過這場危機。百貨公司可能大規模倒帳的可怕情況，不僅是私下討論話題，還列入分析師的未來模型。不管這種情況是否發生，沒有人懷疑疫情引起的巨變會永久改變零售業版圖，以及品牌與代銷商店間的關係。

至少每家連鎖百貨業者的分店數量都預計會大幅減少，這些分店原本遍布美洲大陸。

地產研究公司綠街顧問（Green Street Advisors）1月的報告顯示，連鎖百貨公司約占美國商場總面積的30%，西爾斯控股公司和潘尼百貨公司占其中10%。甚至在疫情爆發前，綠街顧問就預測在未來5年內，大約一半以商場為基礎的百貨公司將關閉。

儘管百貨公司努力透過應用程式和網站轉型為電子商務，但疫情爆發暴露百貨公司仍十分依賴實體商店。梅西百貨3月30日說，關閉分店約兩週後，流失大部分銷售額。

美國商務部上週公布的3月零售銷售報告有如災情報告。有鑑於有些商店至少3月的部分時間還在營業，預計4月整體零售銷售數據將更為糟糕。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1090422