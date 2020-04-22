酷碰券調整方向 經濟部：不會改發消費券

（中央社記者吳柏緯台北22日電）針對酷碰券規劃，經濟部今天表示，2008年金融海嘯時，政府發放消費券刺激經濟，不僅成效不彰，甚至產生替代消費效果，因此酷碰券不會採取同樣的方式推動。

經濟部表示，現階段因仍在疫情中，最重要的工作是紓困，透過發放現金協助企業及勞工，穩定就業及家庭。

經濟部說明，刺激消費的相關措施必須等到疫情緩和後才會執行，針對外界建議酷碰券政策應調整，比照過去發放消費券的方式執行，經濟部明確表示不會採取和過去相同的方式。

經濟部指出，在2008年金融海嘯時，政府發放消費券刺激經濟，結果成效不彰，既無法穩住就業，也未促進消費，甚至產生替代消費的效果，因此酷碰券的規劃，不會採取同樣的方式推動。

經濟部指出，現階段因受疫情影響，目前的要務是先透過現金紓困，以發放現金的方式，盡快發、主動發，秉持讓民眾「寬一點、快一點、方便一點」的原則，降低申請門檻、減少申請手續，讓辛苦的勞工、因疫情而受影響的家庭得到體恤，讓受到疫情衝擊的企業得到幫助。

經濟部強調，酷碰券的規劃初衷是在疫情穩定後，以折扣優惠來誘發消費，帶動內需經濟，這個原則不會改變。（編輯：林淑媛）1090422