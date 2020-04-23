電子塑化類股拉回 台股開高走低一度翻黑

（中央社記者韓婷婷台北23日電）油價止跌反彈及歐美股市大漲，台股不落人後，防疫相關類股扮演多頭領頭羊，早盤一度受權值股勁揚帶動，指數大漲逾百點，唯衝高後電子及塑化類股拉回，指數一度由紅翻黑。

截至10時45分，加權股價指數下跌5.04點、為10302.7點、成交值新台幣915.81億元，股王大立光董事會通過每股配息79元，再寫台股上市櫃公司配息新猷，激勵股價站上3700元大關，台積電也在ADR大漲3%下，一度觸及300元大關。

今天台股盤面表現由防疫相關概念股最強勢，台灣快篩試劑聯盟寶齡富錦生技、台康生技共同開發快篩試劑，連袂飆上漲停價；在新藥授權創下台灣史上最大授權案的合一也強勢攻上漲停，上市櫃生技類股漲勢均超越1%。

分析師表示，油價雖然出現跌深反彈，但估近期走勢仍將相當劇烈，加上包括美國、石油輸出國組織（OPEC）及俄羅斯頻頻放話，市場受到消息面影響仍相當深刻；此外，國際疫情仍未出現趨緩，若發生突發事件，也將對市場造成衝擊。

分析師認為，科技業在家工作趨勢成形下，第2季前可望受惠急單效應，業績表現令人期待，不過全球經濟趨緩勢將難免，對於下半年景氣能否持續，市場仍持懷疑態度，加上指數短線彈幅相當驚人，雖然籌碼面並未出現明顯的鬆動，但投資人仍應審慎面對。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，預計台股仍將呈現區間震盪格局，特別是經濟走勢尚未落底，不過資金充沛的環境，加上部分指標企業釋出第一季財報以及全年預期，有助對台股後市形成支撐。但考量台股短期反彈迅速，不建議追高，但隨著國際情勢回穩、投資價值浮現，近期若有回檔，都是長期的好買點。（編輯：黃國倫）1090423