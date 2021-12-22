新聞台王力宏報太多？NCC證實有收到申訴

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立委關注藝人王力宏最近占滿各大媒體版面，NCC有沒有掌握新聞播出頻率與內容。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北22日電）立委關注藝人王力宏最近占滿各大媒體版面，NCC有沒有掌握新聞播出頻率與內容。NCC主委陳耀祥表示，不可能干預個別新聞台播出，但可跟業者溝通相關私生活報導怎麼處理；NCC官員則指出，目前相關報導有收到9件申訴。

立法院交通委員會今天邀陳耀祥進行「如何兼顧消費者權益及消費購物頻道產業公平健全發展議題」專題報告並備質詢。

民進黨立委陳素月關注王力宏最近事件占滿各大媒體版面，NCC有沒有算過1小時播出多少則相關新聞，認為報導太過鉅細靡遺並不好，也可能影響小孩未來成長。

陳耀祥指出，基於尊重新聞自由，不會去管新聞台能播哪些內容，但如果涉及到正確、衡平、品味，會請業者啟動自律機制處理。被報導對象是知名公眾人物，也有很高的知名度，形象也涉及各種商品，認為報導有公共利益存在。

陳耀祥也指出，不可能干預個別新聞台播出，但是可以跟業者溝通，相關私生活報導怎麼處理較好。NCC官員受訪指出，目前王力宏相關報導有收到9件申訴。其中，有3件涉及兒少權益，有6件認為報導報太多，後續可能會再依照標準流程檢視。

時代力量立委陳椒華質疑，公投當天許多新聞台「賽馬式開票」，進度遠遠超前中選會，票數差距大，詢問是否違反新聞製播規定。

陳耀祥表示，先前大致了解，主因中選會是行政機關，過程很慎重、速度會比較慢，而媒體跟政黨有自己的計票系統，速度會比較快，NCC會要求業者說明票數的數字來源為何，這屬於事實查證議題，如果沒查證就任意更改數字，會有正確性問題。

陳耀祥表示，先前大選也有調查新聞台開票情形，並沒有發現重大問題。如果開票異常會去調查，針對本次公投新聞台開票情形，承諾1個月內給查驗報告。（編輯：楊蘭軒）1101222