台股逼近萬八 法人：高檔震盪難免

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股距離萬八僅差一步之遙，美股主要指數今天連續第3個交易日收紅，標準普爾500指數創收盤新高。法人表示，台股在萬八附近難免高檔震盪，紅包行情仍可樂觀期待，但疫情、美國聯邦準備理事會（Fed）動向是變數。

市場對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron憂慮趨緩，美股道瓊工業指數今天上揚196.67點或0.55%，以35950.56點作收；標準普爾500指數上漲29.23點或0.62%，收4725.79點；以科技股為主的那斯達克指數上揚131.49點或0.85%，收15653.38點；費城半導體指數上漲40.47點或1.04%，收3932.39點。

台股加權指數23日早盤高點上攻17960.99點，大漲134.16點，終場上漲119.83點，至17946.66點，成交值新台幣2751.87億元。

外資連續3天買超台股，23日買超180.23億元，前3名為開發金、金寶、宏達電；投信連8天回補台股，23日買超1.8億元。

產業訊息部分，鴻海子公司Bharat FIH Limited遞交印度孟買證券交易所及印度國家證券交易所上市申請文件。Bharat FIH Limited是印度最大電子代工服務（EMS）供應商，在印度南部3個園區營運。

IC設計服務廠智原隨著量產業務成長，11月營收攀高至8.85億元，月增7.22%，年增82.8%，創單月歷史新高；11月獲利同步高度成長，歸屬母公司淨利1.51億元，年增1047%，每股純益0.61元。

法人表示，國際股市轉強，外資動能回溫，台股持續沿短期均線緩步墊升，往上逼近萬八大關震盪難免，但紅包行情仍可期待。（編輯：張均懋）1101224