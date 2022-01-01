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世界先進購友達竹科L3B廠 今天交割成晶圓五廠

2022/1/1 13:23
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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）晶圓代工廠世界先進今天宣布，去年4月購入友達竹科L3B廠，已依協議在今天完成交割，成為世界先進晶圓五廠，每月約4萬片的8吋晶圓產能。

世界先進今天新聞稿宣布，去年4月28日簽約向友達光電購入其位於新竹科學園區力行二路的L3B廠廠房及廠務設施，已依協議於今天完成交割。世界先進已正式接手該廠營運，成為世界先進晶圓五廠。

世界先進表示，晶圓五廠廠房設施將可容納每月約4萬片的8吋晶圓產能，因應中長期客戶不斷增加的產能需求，展現世界先進對於擴充產能的決心與對客戶的承諾。

世界先進目前在竹科有2座廠，在桃園與新加坡分別有1座廠，新購入的友達L3B廠，是世界先進第5座廠。

世界先進去年10月及11月營收合計達新台幣81.33億元，法人預期，世界先進去年第4季營運目標可順利達成，季營收約123億至127億元，小尺寸面板驅動IC需求強勁，是世界先進營運成長主要動能。

世界先進日前預期，在客戶需求依然強勁下，今年上半年產能利用率可望維持高檔水準。（編輯：郭無患）1110101

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