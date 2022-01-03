台灣大合併台灣之星 促營收獲利成長

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（中央社記者江明晏3日電）台灣大哥大表示，合併台灣之星有擴大經營規模、創造顯著綜效等5大交易目的，將能促進營收及獲利成長；此外，台灣之星表示，下架部分低價資費，是因優惠期限結束。

在2021年尾宣布併購台灣之星的台灣大哥大，在今天下午召開法說會，由台灣大總經理林之晨主持。

合併案為每股台灣之星普通股換發台灣大哥大0.04508股普通股，台灣大預計增資發行2.82億股普通股。台灣之星的大股東頂新，此次合併後，將轉換持有台灣大股票，持股比例為7.4%。

林之晨表示，台灣大哥大合併台灣之星，有「擴大經營規模」、「創造顯著綜效」、「提升用戶滿意度」、「促進獲利成長」、「產生穩定的自由現金流量及財務規劃彈性」5大交易目的。

台灣大與台灣之星合併後總用戶數一舉來到達980萬戶，除超車遠傳與亞太電信的「泛遠傳聯盟」共920萬戶，更進逼中華電信的1067萬戶；台灣大行動服務營收也來到520億元，接近中華電信。

在合併綜效方面，台灣大認為，網路整併占49%，其次為用戶貢獻31%，而營運優化及規模經濟20%。另外，合併後預期EBITDA（稅息折舊攤銷前利潤） 第3年增加數達70.89億元，而2021年1到11月整體電信業的EBITDA為228億元。

台灣大展望後續，認為雙方合併後，將能促進營收及獲利成長、貫徹永續發展經營理念、鞏固台灣大在行動業務的領先地位、加速推動台灣5G服務普及、提升股東總報酬。

不過，電信產業從「三大兩小」邁向「新三國」時代後，市場已開始擔憂，在缺少價格破壞者的兩小業者之下，台灣低資費生態將成絕響。

而台灣之星近期已調整旗下「銅板價」資費，針對不到15歲的「U15」月租費雖維持零元，但超量後從每分鐘1元漲到6元；另針對60歲以上的月租費則從60元漲到99元，且兩款資費均預告僅賣到1月底止。亞太電信原本計畫賣到1月底的49元資費，提前下架，但官網顯示，4G不限速吃到飽199元仍在。

對此，台灣之星回應，下架資費是因為優惠期限結束；亞太電信則回應，持續推出多元資費，滿足消費者不同需求。

台灣大哥大今天宣布會與同集團的momo擴大合作，申辦指定方案的用戶，每月在momo購物網消費滿額可獲得最高600元的momo幣回饋，還可以用來折抵台灣大電信帳單。（編輯：黃國倫）1110103