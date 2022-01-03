新年伊始交投清淡 亞股多收漲

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（中央社香港3日綜合外電報導）亞洲股市新年伊始在市場交投清淡下，大多收高，最新數據顯示上月區域經濟出現改善，對市場帶來提振。

然而，投資人仍憂心傳播力強的Omicron變異病株疫情、通膨攀升、以及央行刺激措施退場與地緣政治緊張等疑慮。

最新數據顯示包括台灣、韓國、馬來西亞和菲律賓等境內工廠活動攀升，對新年伊始的亞洲股市提供樂觀氣氛。在此之前，中國拜商品價格下滑之賜，31日公布優於預期的數據。

IG Asia市場策略師葉俊榮（Jun Rong Yeap，音譯）表示：「Omicron病例攀升可能會讓投資人對於市場恢復交易採取謹慎態度，但某些人預期疫苗接種增加，將有助於抑制最終的經濟衝擊。」

港股今天在科技股跌勢拖累下，未能守住盤初漲勢，此外房地產開發商恆大暫停交易，也拖累港股收跌，恆生指數終場收挫0.53%。

至於其他亞洲股市，台北、首爾、新加坡和雅加達股市都收漲，菲律賓股市則收跌。

東京、上海、雪梨和威靈頓股市今天都因國定假日休市。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110103