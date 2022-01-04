電信業2021年第3季ARPU出爐 喜迎連2季上揚

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（中央社記者蘇思云台北4日電）NCC統計指出，電信業者2021年第3季每戶平均收入（ARPU）季增新台幣6.9元來到441.9元，也是連續第2季上揚。其中，五大電信業者ARPU全數走揚，以亞太電信增加11元居冠、中華電信增加10.9元居次。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布2021年第3季行動通訊市場統計，第3季整體營收為391.3億元，較第2季增加6.5億元。

在電信業者關心的每戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）部分，2021年第2季是2015年來首次止跌回升，第3季ARPU為441.9元，季增6.9元，也是連續第2季上揚。

NCC報告顯示，五大電信業者ARPU全數走揚，亞太增加11元居冠，其次中華電信增加10.9元，再來是台灣大哥大增加5.3元、遠傳3.7元、台灣之星2.3元。

NCC報告指出，第3季行動通訊用戶數有2954.4萬用戶，較第2季增加3.1萬用戶。其中，月租型用戶為2421.4萬用戶，季增11萬用戶；預付型用戶數為533萬用戶，季減7.9萬用戶。

在用戶數部分，電信三雄中，中華電信第3季戶數增加最多，季增2萬戶來到1065.4萬戶，台灣大哥大季減2萬戶來到711.4萬戶，遠傳電信也減少1.1萬戶來到705萬戶，其餘業者則增加4.2萬戶來到472.6萬戶。隨著台灣大哥大日前宣布合併台灣之星，電信業版圖後續變化值得關注。

報告顯示，第3季行動通訊語音話務量為26.8億分鐘數，較前1季增加0.9億分鐘數。

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以撥打語音型態話務量來看，主要以網內14億分鐘數比重最高，其次依序為網外6.3億分鐘數，撥打市話5.3億分鐘數；另外，國際去話1150萬分鐘數，國際漫遊72.6萬分鐘數。

行動通訊數據傳輸量持續攀升，2021年第3季為 2494.2Pbytes，較前季增加92.4 Pbytes；行動通訊簡訊則數為36.3億則，季增11.3億則；多媒體訊息則數為1255.2萬則，季增34.7萬則。（編輯：黃國倫）1110104