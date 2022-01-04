更多編輯台推薦新聞：
NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球
科技

NASA地球防禦行動9月啟動 迫小行星改道不撞地球

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定
生活

疫苗數位證明存Apple Wallet帶著走 3步驟搞定

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

電信業2021年第3季ARPU出爐 喜迎連2季上揚

2022/1/4 14:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）NCC統計指出，電信業者2021年第3季每戶平均收入（ARPU）季增新台幣6.9元來到441.9元，也是連續第2季上揚。其中，五大電信業者ARPU全數走揚，以亞太電信增加11元居冠、中華電信增加10.9元居次。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布2021年第3季行動通訊市場統計，第3季整體營收為391.3億元，較第2季增加6.5億元。

在電信業者關心的每戶平均收入（Average Revenue Per User，ARPU）部分，2021年第2季是2015年來首次止跌回升，第3季ARPU為441.9元，季增6.9元，也是連續第2季上揚。

NCC報告顯示，五大電信業者ARPU全數走揚，亞太增加11元居冠，其次中華電信增加10.9元，再來是台灣大哥大增加5.3元、遠傳3.7元、台灣之星2.3元。

NCC報告指出，第3季行動通訊用戶數有2954.4萬用戶，較第2季增加3.1萬用戶。其中，月租型用戶為2421.4萬用戶，季增11萬用戶；預付型用戶數為533萬用戶，季減7.9萬用戶。

在用戶數部分，電信三雄中，中華電信第3季戶數增加最多，季增2萬戶來到1065.4萬戶，台灣大哥大季減2萬戶來到711.4萬戶，遠傳電信也減少1.1萬戶來到705萬戶，其餘業者則增加4.2萬戶來到472.6萬戶。隨著台灣大哥大日前宣布合併台灣之星，電信業版圖後續變化值得關注。

報告顯示，第3季行動通訊語音話務量為26.8億分鐘數，較前1季增加0.9億分鐘數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以撥打語音型態話務量來看，主要以網內14億分鐘數比重最高，其次依序為網外6.3億分鐘數，撥打市話5.3億分鐘數；另外，國際去話1150萬分鐘數，國際漫遊72.6萬分鐘數。

行動通訊數據傳輸量持續攀升，2021年第3季為 2494.2Pbytes，較前季增加92.4 Pbytes；行動通訊簡訊則數為36.3億則，季增11.3億則；多媒體訊息則數為1255.2萬則，季增34.7萬則。（編輯：黃國倫）1110104

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族