台股再飆高 新台幣尾盤豬羊變色貶1分收27.642元
2022/1/4 17:41
（中央社記者潘姿羽台北4日電）台股強勢攻高，激勵外資擴大匯入，新台幣匯率盤中強漲逾1角，不過央行出手調節且尾盤狠踹一腳，新台幣應聲翻貶，終場貶值1分，收在27.642元，台北及元太外匯市場總成交金額則放大至18.975億美元。
台股今天開高走高，指數收在18526.35點的今天最高點，勁揚255.84點再創歷史新高。台積電與大立光股價同步攻高，帶動電子類股指數強漲逾2%，為推升台股創高的一大動能。
眼見台股氣勢如虹，三大法人全數買超，合計買超276.22億元，其中光外資買超金額就達257.07億元。
外匯交易員表示，外資一早就積極匯入，帶動新台幣匯率以27.64元開盤後，匯價旋即衝高，升破27.6元價位，盤中最高升抵27.515元，不少散戶及進口商趁機逢低搶進美元，稍稍收斂升幅。
交易員進一步指出，看到新台幣匯率強漲，央行嚴陣以待，午盤過後就進場調節，尾盤更是沒收全部升幅，新台幣豬羊變色，貶值1分，終場收在最低27.642元。
新台幣匯率持續進逼27.5元重要心理價位，外匯交易員分析，儘管央行出手調節，出口商在農曆年前得發放獎金，滿手美元等待去化，新台幣易升難貶，後續央行態度也將是重要關鍵。（編輯：潘羿菁）1110104
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