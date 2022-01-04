3縣市發現3條活動斷層 全台增至36條

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經濟部中央地質調查所4日公布最新版活動斷層調查，新增初鄉斷層、口宵里斷層及車瓜林斷層等3條活動斷層，分別位於南投縣、台南市及高雄市。（經濟部中央地質調查所提供）中央社記者梁珮綺傳真 111年1月4日

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（中央社記者梁珮綺台北4日電）台灣地震頻繁，東部海域昨天傍晚發生規模6.0地震，中央氣象局示警兩天內恐有餘震；經濟部今天公布最新調查，在南投縣、台南市、高雄市再發現3條活動斷層，截至目前為止，全台共有36條。

經濟部中央地質調查所今天公布最新版活動斷層調查，新增初鄉斷層、口宵里斷層及車瓜林斷層等3條活動斷層，分別位於南投縣、台南市及高雄市。

地調所指出，只要是距今約10萬年以內曾活動過、未來可能再活動的斷層都叫做活動斷層，長度達20公里的初鄉斷層上次錯動時間是1萬3500年前、21公里的口宵里斷層是1萬2670年前、25公里的車瓜林斷層則是7500年前。

地調所進一步說明，3條活動斷層長度都大於5公里，且有10萬年內活動的證據，所以列入活動斷層分布圖中。

根據統計，目前全台活動斷層已增至36條，上次調查是2012年，為33條，分布圖則顯示各活動斷層長度分布位置，並有地震規模大小預估，規模至少6以上，地調所指出，斷層若超過一定長度，就有致災可能。

地調所表示，圖資可供國土計畫、土地開發審查、 災害防救、緊急應變、建築物耐震設計等規劃應用參考。（編輯：趙蔚蘭）1110104