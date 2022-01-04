台糖釋出3000噸庫存飼料玉米 穩定市場供需

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（中央社記者曾智怡台北4日電）近期因國際船費大漲、塞港問題頻傳，國內飼料玉米價格波動劇烈，經濟部今天表示，已與農委會跨部會協調合作，由台糖公司帶頭，分階段釋出庫存飼料玉米，首波先釋出3000噸，穩定市場供需。

經濟部今天發布新聞稿表示，與農委會跨部會協調合作，由台糖公司帶頭，再由農委會另協調民間廠商響應，釋出庫存飼料玉米，穩定國內物資；台糖將分階段，視市場情況滾動檢討，先釋出3000噸飼料玉米。

經濟部表示，台糖是國營事業，肩負社會責任，並協助政府穩定物價政策，長期依照與農委會合作機制，協助市場短期穩定。

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台糖指出，去年1月農委會曾協調台糖借出8000噸黃豆，供國內食用油業者空缺救急，事後相關民間業者也依約陸續歸還同額數量；此次台糖則先釋出3000噸庫存飼料玉米，業者已大量向農委會登記需求，對穩定國內市場供需有益。

目前台糖內部飼料玉米庫存充裕，雖可供應國內應急，但近期原物料高漲，仍會審慎評估國內供需狀況，後續機動調節釋出量。（編輯：林興盟）1110104