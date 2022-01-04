壽險業前11月匯兌成本低於2千億 創4年同期新低

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（中央社記者謝方娪台北4日電）金管會今天公布，壽險業去年前11月大賺新台幣3865億元，續創歷史新高，年增逾8成；且經過有效避險，壽險業前11月匯兌成本壓至1972億元，為2018年同期以來首度低於2000億元。

金管會今天公布保險業獲利概況。截至去年11月底，保險業稅前獲利達4088億元，年增1848億元、增幅82.5%。

其中，壽險業稅前獲利3865億元，年增1784億元、增幅85.7%，產險業稅前獲利223億元，年增64億元、增幅40.3%，無論產、壽險業，獲利都持續締造史上同期新高，其中獲利主要由投資收益推升。

去年前11月新台幣兌美元升值2.4%，11月單月僅小幅升值0.04%，在完全不避險之下，壽險業去年前11月兌換損失為2702億元，相較前年同期4621億元，大幅減少超過4成。

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在壽險業動用避險工具後，創造1749億元收益，不過也相應產生1102億元換匯成本，再加計收回83億元外匯價格變動準備金後，壽險業將去年前11月匯兌成本力壓至1972億元，創下2018年同期以來新低，也是2018年同期以來壽險業匯兌成本首度低於2000億元。

去年前11月台股大漲18.29%，受惠資本市場盛況空前，截至去年11月底，保險業淨值水漲船高，達2兆8112億元，年增2029億元、增幅7.8%，其中壽險業淨值2兆6527億元，年增1872億元、增幅7.6%；產險業淨值1585億元，年增157億元、增幅11%。（編輯：潘羿菁）1110104