Fed釋鷹派訊號 股匯雙挫新台幣貶值收27.651元

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美國聯邦準備理事會（Fed）釋放出的鷹派訊息嚇壞投資人，新台幣兌美元6日終場貶值3分，收盤收在27.651元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）美國聯準會會議記錄釋放出的鷹派訊息嚇壞投資人，外資轉為賣超台股並匯出，今天股匯雙挫，新台幣兌美元終場貶值3分，收盤收在27.651元，台北及元太外匯市場總成交金額20.215億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）會議紀錄釋出鷹派訊號，可能比預期更早升息，且很快會啟動縮表，美股聞訊重挫，3大指數大幅收跌。

美股領跌之下，台股今天盤中一度大跌逾240點，收盤下跌132點，收在18367.92點，跌破18400點整數關卡。

外匯交易員表示，鷹派訊息重挫市場信心，今天外資終止連日買超，午後更是擴大匯出力道，加重貶勢，不過出口商眼見新台幣匯率來到27.600元上方，開始進場拋匯，收斂貶幅；新台幣兌美元今天開盤價為27.64元，最高27.615元、最低27.652元。

外匯交易員分析，今年牽動金融市場走勢的關鍵大事就是美國聯準會升息、縮表動向，如今鷹派態度一出，市場恐怕還要花一點時間消化恐慌情緒，後續外資動向將是關注焦點。

交易員也說，雖然金融市場存在不確定性，出口商在農曆年前有拋匯的實質需求，只要台幣回貶就會趁勢進場，提供支撐，新台幣欲弱不易。（編輯：黃國倫）1110106