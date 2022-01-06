美升息利空促資金撤高價股 法人：短期指數空間不大

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（中央社記者潘智義台北6日電）受美國聯準會釋出可能提前升息態度影響，美股重挫，台股今天由高價股帶頭大跌。法人認為，高價股下挫主因美升息利空帶動資金避險，美債殖利率飆升，使資金自具風險的高價股撤出。

加權指數終場收在18367.92點，下跌132.04點，跌幅0.71%，成交金額新台幣2926.95億元，加計盤後交易約3010.53億元，8大類股漲跌互見，僅機電類股跌最深，食品、紡織類股小跌，金融、塑化、水泥、造紙類股上揚。

台積電收644元，下跌6元；股王矽力-KY收跌停價4430元，股后信驊收3160元，下跌45元；大立光收2585元，下跌25元。

兆豐國際投顧協理黃國偉接受電話採訪時表示，高價股近日隨大立光漲上來，今天卻回檔，主因美國聯邦準備理事會釋出鷹派消息，包括升息由原本預期的5月提前到3月，縮減購債規模由原預期的1年以後到今年下半年，造成市場避險氣氛瀰漫，資金從高風險的高價股流向債券。

黃國偉指出，美10年期公債殖利率昨天來到去年以來的新高1.78%，直接衝擊高股價、高本益比股票表現，這個衝擊恐怕不只是短期現象，但要說傳產股接棒表現，恐也言之過早。

他認為，台積電法人說明會前利多並未出盡，仍有表現機會，金融股上漲仍是受惠美債殖利率上揚。

新光投信董事長劉坤錫接受電訪表示，現階段盤勢較亂，中小型投機股較有表現機會，但台積電在法說會前股價仍可望維持高檔，高價電子股已出現賣壓，較不易表現。

劉坤錫認為，若美股回穩或有上漲，傳產股或許有機會墊檔，或搭檔其他族群上攻，但短線指數空間都不大。（編輯：張均懋）1110106