上銀去年12月營收10個月低點 全年營收仍創次高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結去年12月合併營收新台幣20.22億元，是10個月來低點，去年全年營收272.65億元，仍創歷年次高。

上銀今天晚間公布去年12月合併營收20.22億元，較去年11月22.62億元減少10.6%，比前年同期21.29億元下滑5.02%，是去年3月以來低點。

去年第4季上銀自結合併營收66.95億元，較去年第3季75.3億元減少11%，累計去年全年上銀自結合併營收272.65億元，較前年212.66億元增加28.21%，是歷年次高。

展望今年，上銀去年12月中旬預估，今年營運相對樂觀，不過需觀察通膨、缺料、海運塞港缺櫃等變數。

美系外資法人5日報告指出，上銀可持續受惠半導體設備商對高精度傳動元件和晶圓移載系統拉貨力道，在電動車領域，上銀滾珠螺桿產品可切入電動輔助轉向系統（EPS），預估到2023年，上銀滾珠螺桿對歐美第一階（tier 1）車用零配件廠商出貨可明顯放量。

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上銀先前透露，已接獲歐洲公司詢問，要求準備電動車和自動駕駛車用滾珠螺桿產品，應用在煞車系統、轉向系統、變速器系統等，歐洲公司規劃每年需求50萬支滾珠螺桿，上銀預估2023年試量產，規劃2024年量產。

上銀也預期半導體產業景氣可延續到2024年，集團旗下大銀微系統相關設備所需傳動元件訂單能見度可到今年第3季，晶圓機器人和晶圓移載系統能見度可到今年第2季底。（編輯：趙蔚蘭）1110106