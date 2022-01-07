美股三大指數下跌 法人：台股力守10日線

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美股三大指數下跌，法人表示，美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊號衝擊，台股6日收黑K留長上下影線，預期短線震盪整理格局，力守10日線約18228點。

美股多收低，道瓊工業指數下跌170.64點或0.47%，以36236.47點作收。標準普爾500指數小跌4.53點或0.10%，收4696.05點。科技股那斯達克指數下滑19.3點或0.13%，收15080.87點。不過費城半導體指數上漲29.17點或0.75%，收3909.04點。

台股加權股價指數6日下跌132.04點，收在18367.92點，失守5日線約18376點，成交值新台幣2926.95億元。三大法人同步賣超，其中自營商賣超38.42億元，投信賣超6.87億元，外資及陸資賣超73.93億元，合計賣超119.22億元。

在台指期淨部位，三大法人6日淨空單增加779口至5579口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少950口至23137口。

期貨法人指出，美國聯邦準備理事會公布12月會議紀要，釋出加速升息及縮減購債規模的訊號，美國公債殖利率一度飆升至1.71%；台股也受到波及，科技類股跌勢慘重，多檔千金股防線失守，股王矽力-KY以跌停4430元作收。

法人表示，美國聯準會釋出鷹派訊號，連帶衝擊台股，6日收黑K留長上下影線，預期短線台股震盪整理格局，力守10日線約18228點。

上市櫃公司陸續公布營收，晶圓代工廠聯電去年12月營收續攀高，突破200億元關卡，達到202.8億元，連續3個月營收創歷史新高。

元宇宙發威，宏達電受惠Vive Flow出貨帶動，去年12月營收5.76億元，月增24.4%；宏達電在今年美國消費電子展（CES）發表以5G專網和邊緣計算的無線VR體驗，與VIVE Flow的醫療健康類新內容等。

傳動元件大廠上銀自結去年12月合併營收20.22億元，是10個月來低點，去年全年營收272.65億元，仍創歷年次高。

混凝土廠國產爆內線交易，多名董事因提前得知利多消息進場買股，不當得利達上千萬元，6日遭到檢調單位調查。國產表示，屬於董事個人行為，已配合檢調單位提供相關資料，對於公司營運、業務無重大影響。（編輯：楊蘭軒）1110107