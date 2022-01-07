股匯雙黑 新台幣連2貶收27.69元

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（中央社記者蘇思云台北7日電）台股今天大跌近200點，匯市外資匯出，帶動新台幣走貶，新台幣兌美元今天收盤收27.69元，貶3.9分，台北及元太外匯市場總成交金額15.18億美元。

美國聯準會（Fed）日前公布會議紀錄釋出鷹派訊號，可能比外界預期更早升息，且很快會啟動縮表，美股三大指數再度收黑，台股今天上下震盪310點，終場指數下跌198.16點，收在18169.76點，三大法人合計賣超153.83億元。

新台幣兌美元今天開盤價為27.65元，最高27.62元、最低27.69元，貶值3.9分，收在27.69元，也是本週最低。

外匯交易員表示，今天外資匯出，隨著匯價走貶後，有出口商趁勢進場拋匯，新台幣午後貶勢擴大，也有部分美元買盤出籠，新台幣最後收在今天最低點27.69元。

外匯交易員指出，美國聯準會釋出鷹派訊號，市場仍需要時間消化，後續如果美國提前升息甚至縮表，確實可能影響全球資金移動。不過，農曆年前出口商仍滿手美元，有實質的拋匯需求，預料對新台幣仍有一定支撐力道。（編輯：張均懋）1110107