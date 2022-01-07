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投資人靜待美國就業報告 亞股漲多跌少

2022/1/7 20:09
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（中央社香港7日綜合外電報導）亞洲股市投資人經歷新年首週開市震盪後，仍在努力恢復元氣，同時等待稍晚將公布的美國最新就業數據，預料將是市場關注焦點。亞股今天收盤走勢分歧，但漲多跌少。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）傳出正計劃採取更積極行動來對抗通貨膨脹急遽升溫，消息令全球股票交易商深感不安，因為他們已享受接近2年的低成本資金，這有助於一些股市衝上新高或數年高點。

5日公布的聯準會會議紀錄顯示，美國央行官員看好經濟復甦，因此打算比原先預期提前開始升息，且升息進度也會比預期快。

此外根據會議紀錄，聯準會官員也正在考慮讓央行持有的大量債券減少，這將增添美國放款成本上漲壓力。彭博（Bloomberg News）指出，美國公債殖利率準備創下2020年以來週線最大漲幅。

這份會議紀錄引發全球股市重挫，其中賣壓最沉重的包括科技類股，因科技企業比較仰賴舉債來支持業務成長。

美國股市昨天收盤續跌，但跌勢收斂，亞洲股市今天表現較好一些。投資人目光如今投向受到密切關注的12月美國非農業就業人口數據發布，結果可能影響聯準會決定升息的時機和速度。

東京股市終場止跌收平，上海股市收低0.2%，台北、威靈頓和馬尼拉股市也收黑。但香港股市勁揚1.8%，雪梨和首爾股收盤同樣漲逾1%，新加坡、曼谷和雅加達股市也收高。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110107

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