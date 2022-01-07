台股本週挫49.08點 玻璃陶瓷類股跌最多
2022/1/7 20:13（1/7 22:02 更新）
台股7日收盤為18169.76點，較上週下跌49.08點，跌幅約0.27%，其中玻璃陶瓷類指數下跌4.89%最多。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘智義台北7日電）台灣證券交易所統計，台股今天收盤為18169.76點，較上週下跌49.08點，跌幅約0.27%，其中玻璃陶瓷類指數下跌4.89%最多，其他電子類指數上漲1.48%最大。
證交所新聞稿指出，本週未含金融類指數下跌64.56點，跌幅約0.41%，未含電子類指數下跌92.1點，跌幅約0.46%，未含金融電子類指數下跌169.8點，跌幅約0.99%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類5555.13億元，占全體上市股票交易金額35.33%；電子零組件類1879.48億元，占11.95%；航運類1855.02億元，占11.8%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆6416.31億元，全體上市股票成交金額為1兆5721.61億元，股票成交量週轉率為2.91%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為光電類10.47%、航運類8.58%、化學工業類8%。
累計今年初開盤迄今共5個交易日，集中市場總成交金額為1兆6416.31億元，市場日平均成交金額為3283.26億元，股票成交量週轉率為2.91%，股票日平均成交量週轉率為0.58%。
今天全體上市公司總市值為新台幣56兆2371.56億元，較上週的2021年12月30日市值56兆2820.19億元減少448.63億元，減幅約0.08%。（編輯：趙蔚蘭）1110107
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