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信實證實新增4名員工確診 累計11人

2022/1/9 16:52
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（中央社記者韓婷婷台北9日電）信實今天發布重訊說明所屬子公司信實公寓大廈管理維護公司1月9日再新增4名員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已累計確診人數11名，另匡列93名（待核定）工作接觸同仁隔離檢疫。

針對桃機群聚後續篩檢，信實表示，今天新增4名員工確診，其中2人為日前確診員工同案場的清潔員，於1月8日進行全員深喉唾液檢測後確診。另外2人為行李手推車服務員，於1月8日因身體不適經通報公司後送醫確診。以上4人均已依主管機關指示進行隔離及後續處置。

此外，預估匡列93名（待核定）工作接觸同仁隔離檢疫，將持續關切並提供相關諮詢與協助。

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信實表示，該服務案場員工，將每週進行一次快篩檢測及一次深喉唾液檢測。除原定例行工作區域每小時一次消毒外，另已針對該服務場域再次全面加強清消。

信實指出，此次受感染人員所屬合約的工作同仁皆固定於該案場工作，不會至其他案場進行支援，因此截至目前為止，此事件對營運尚不致產生重大影響。後續相關細節以政府公開資訊為主，並遵從中央疫情指揮中心指示進行處裡。（編輯：楊凱翔）1110109

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