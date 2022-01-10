更多編輯台推薦新聞：
新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災
科技

加密幣挖礦大國哈薩克斷網 比特幣受無妄之災

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑誰能打？廠牌選擇、接種地點QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機群聚確診足跡 含中壢SOGO全聯家樂福、蘆竹五酒桶山步道
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率2/300

終結連2貶 新台幣小升2.2分收27.668元

2022/1/10 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）台股今天在台積電跌幅收斂下，終場上漲69.62點，匯市部分不少出口商也進場拋匯，新台幣兌美元今天收盤收27.668元，升2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.62億美元。

美股連3天下跌，台灣本土疫情也出現變數，台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，但隨後在台積電跌幅收斂下，指數翻紅，終場收18239.38點，上漲69.62點。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣85.35億元。

外匯交易員表示，外資今天有買有賣，方向不明顯，也有壽險美元買盤進場，不過，匯價翻貶後，不少出口商也進場拋匯，帶動新台幣走升；新台幣兌美元今天開盤價為27.680元，最高來到27.652元、最低27.7元，收在27.668元，升值2.2分。

外匯交易員表示，市場逐漸消化美國聯準會（Fed）對於升息與縮表時程的訊息，預期農曆年前出口商手上仍有不少美元待去化，對新台幣有一定支撐力道，後續仍要持續關注外資走向以及疫情變化。（編輯：潘羿菁）1110110

延伸閱讀
台股再飆高 新台幣尾盤豬羊變色貶1分收27.642元新台幣終止連二升 微貶0.7分收27.715元美中通話激勵亞幣上漲 新台幣終止連3貶收27.69元
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀