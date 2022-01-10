終結連2貶 新台幣小升2.2分收27.668元

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（中央社記者蘇思云台北10日電）台股今天在台積電跌幅收斂下，終場上漲69.62點，匯市部分不少出口商也進場拋匯，新台幣兌美元今天收盤收27.668元，升2.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.62億美元。

美股連3天下跌，台灣本土疫情也出現變數，台股今天早盤跌逾百點，低點下探18043.97點，但隨後在台積電跌幅收斂下，指數翻紅，終場收18239.38點，上漲69.62點。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣85.35億元。

外匯交易員表示，外資今天有買有賣，方向不明顯，也有壽險美元買盤進場，不過，匯價翻貶後，不少出口商也進場拋匯，帶動新台幣走升；新台幣兌美元今天開盤價為27.680元，最高來到27.652元、最低27.7元，收在27.668元，升值2.2分。

外匯交易員表示，市場逐漸消化美國聯準會（Fed）對於升息與縮表時程的訊息，預期農曆年前出口商手上仍有不少美元待去化，對新台幣有一定支撐力道，後續仍要持續關注外資走向以及疫情變化。（編輯：潘羿菁）1110110