亞股多收漲 投資人關注通膨及聯準會措施

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（中央社香港10日綜合外電報導）美國數據顯示去年12月新增就業人數不如預期，工資卻大幅上漲，致使聯準會在對抗通膨上持續面臨壓力，美股上週以收黑告終，但亞股今天多收漲，投資人漠視美股先前差勁表現。

法新社報導，投資人本週將密切關注出自美國及中國的通膨數據，試圖評估全球經濟前景。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株快速蔓延之際，激增的能源成本及供應混亂，致使Omicron引發的問題更加惡化。

美國上週五（7日）公布的備受矚目數據顯示，國內去年12月非農就業新增人數不如預期，就業市場年底表現令人失望，工資成長則超乎預期。

美國聯邦準備理事會（Fed）已開始縮減在疫情爆發時實施的龐大購債計畫，並釋出可能在今年3月開始升息的訊號，調高歷史性的低利率，部分觀察家預測今年將3度升息。

另有跡象顯示，官員們正考慮減少聯準會持有的大量債券，這對借貸成本增加進一步構成壓力。在美國通膨處於40年來新高之際，本週焦點是將於12日公布的美國通膨數據。

安保資本投資公司（AMP Capital Investors）分析師穆西納（Diana Mousina）指出：「美國聯準會在取消寬鬆政策時須謹慎行事，不應讓它太快發生，否則恐破壞經濟成長反彈，並且引發另一次縮減恐慌（Taper Tantrum）。」

香港股市恆生指數上揚1.08%，收在23746.54點。上海證券交易所綜合指數則揚升0.4%，收3593.52點。東京股市日經225指數今天因假日休市。

新加坡股市再次上漲，持續新年開始以來氣勢，而台北、馬尼拉及孟買股市也上揚，但曼谷、雅加達、雪梨、首爾及威靈頓股市下滑。（編輯：陳正健/核稿：林治平）1110110