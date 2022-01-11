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上市公司去年營收逾38兆元 航運業成長最多

2022/1/11 15:02
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（中央社記者蔡芃敏台北11日電）證交所今天指出，上市公司2021年全年營收總計新台幣38兆1647億元，年增15.19%。若以產業別來看，航運業、鋼鐵及塑膠成長最多，觀光及金融保險業則呈現衰退。

根據證交所統計，去年12月全體上市公司營收為3兆8047億元，年增幅10.77%，營收成長的公司共643家，衰退達317家。證交所表示，去年12月營收呈現成長的產業有航運業、油電燃氣業及電器電纜業，營收衰退的產業包含橡膠工業、其他電子業及生技醫療業。

去年1月至12月全體上市公司營收總計38兆1647億元，較2020年成長15.19%，營收成長的公司達754家，衰退共計206家公司。

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去年營收成長前3名產業為航運、鋼鐵及塑膠業，證交所說，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，營收突破1兆4927億元，年增83.42%。鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，營收達1兆464億元，年增率48.13%。塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，致累計營收成長，營收達1兆3698億元，年增逾46%。

觀光事業及金融保險業為營收衰退較大的產業，觀光事業受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國內、外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少，致去年累計營收衰退。（編輯：黃國倫）1110111

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