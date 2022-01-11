廉價資金時代將告終 亞股收盤走勢不一

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（中央社香港11日綜合外電報導）亞洲股市今天在市場交易氣氛謹慎的情況下走勢分歧，投資人日益憂心美國聯邦準備理事會（Fed）將在數個月內縮減購債規模，並且調升利率。

儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron快速蔓延令投資人不安，但他們也逐漸接受疫情時代下的超低利率水準即將告終。超低利率帶動經濟復甦和全球股市反彈近兩年。

消費者活動攀升、薪資上漲、供應鏈混亂和能源成本攀升，助長數個國家通膨率上升到一個世代以來前所未見的高，使央行官員採取行動，嚴防通膨失控的壓力增加。

根據聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在今天參議院提名確認聽證會前發布的講稿內容，聯準會已準備好採取行動。

鮑爾表示：「我們將使用工具來支持經濟和強勁的勞動市場，以避免高通膨積重難返。」

他說：「我們可以開始看到疫情後經濟在某些方面可能會有所不同，在追求目標的同時必須考量到這些差異。」

連休好幾天的日本股市今天恢復交易，日經指數終場收跌。上海、雪梨、馬尼拉、威靈頓和雅加達股市都收黑。

新加坡、台北和曼谷股市皆收漲；香港恆生指數微幅收跌0.03%，首爾KOSPI指數微幅收漲0.02%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110111