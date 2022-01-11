台股土洋對作 外資加碼金融面板股

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天上漲48.83點，收在18288.21點，成交值新台幣3027.73億元。籌碼面呈現土洋對作，自營商站在賣方，外資及陸資買超新台幣22.29億元，主要加碼金融及面板股。

台股今天開高走低，電子族群表現疲弱，盤中下挫逾百點至18135.43點，在金融與航運股撐盤下，指數一度翻紅，尾盤台積電大單敲進，指數急拉收在18288.21點，上漲48.83點。電子股漲0.08%，金融股漲2.69%。

自營商今天賣超33.71億元，投信買超6.31億元，外資及陸資買超22.29億元；三大法人合計賣超5.11億元。

觀察外資買超排行榜，前10名個股有7席是金融股，包括新光金買超3.28萬張、開發金3.16萬張、富邦金2.44萬張、台新金2.39萬張、中信金1.61萬張、臺企銀1.33萬張、兆豐金1.13萬張。

外資買超榜首為面板股友達、來到3.97萬張。其他入榜個股包括台股反向ETF（指數股票型基金）的國泰台灣加權反1、元大台灣50反1，分別買超2.04萬張、1.54萬張。

投信買超族群面板、LED和金融股為主，前5名包括友達1.28萬張、富采4111張、惠特1381張、中信金1269張、群創1090張。

自營商賣超前3名依序為富邦特選高股息30、國泰台灣加權反1、國泰費城半導體，分別賣超2.7萬張、1.98萬張、1.62萬張。（編輯：趙蔚蘭）1110111