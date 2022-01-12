美國科技股反彈 分析師：台股可望重返漲勢

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾聽證會證詞緩解投資人疑慮，美國科技股強彈，台積電ADR漲幅3.33%。分析師表示，市場對Omicron變異株的反應進入尾聲，台股在電子股帶頭下，可望重返漲勢。

鮑爾在參院連任提名確認聽證會中表示，會確保高通膨不會變得根深蒂固，收緊寬鬆政策是維持經濟擴張的必要手段，不會降低就業成長。

美股4大指數全面走揚，道瓊工業指數上漲183.15點或0.51%，以36252.02點作收；標準普爾指數上揚42.78點或0.92%，收在4713.07點；科技股那斯達克指數大漲210.62點或1.41%，收15153.45點；費城半導體指數大漲70.06點或1.84%，收3875.44點。

分析師表示，雖然全球Omicron疫情尚未出現紓解跡象，但輝瑞專為Omicron變異株重新設計的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗最快應可在3月推出；莫德納專為Omicron研發的加強劑即將展開臨床試驗，並預計在秋季前問世；加上西班牙製藥商PharmaMar試驗顯示抗癌藥物Plitidepsin能有效對抗Omicron等主要變異株，皆紓解市場對疫情的緊張氣氛。

法人認為，台股相對國際股市強勢，本週已連續2個交易日收紅，月線18056點提供多頭強力支撐，加上台積電11日大拉尾盤，更增強多頭信心，在國際股市回穩後，農曆年前仍可望有元月行情。（編輯：楊蘭軒）1110112