國銀對中小企業放款 去年前11月大增7584億元
2022/1/12 16:30
（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會今天公布本國銀行2021年11月對中小企業新增放款新台幣525.19億元，創去年單月第4低，不過去年前11月累計新增放款高達7584.38億元，目標達成率252.81%。
金管會今天公布本國銀行2021年11月底辦理中小企業放款概況，截至2021年11月底為止，國銀對中小企業放款餘額達8兆5708億元，11月單月新增放款525.19億元，較10月略增22.13億元，不過仍創下去年單月第4低。
若從年度累計數而言，去年前11月國銀對中小企業新增放款高達7584.38億元，早已提前達標年度新增放款目標3000億元，目標達成率續攀升至252.81%。其中，受到疫情衝擊和疫後復甦影響，5月和8月國銀對中小企業新增放款數都衝破千億大關。
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金管會銀行局副局長林志吉指出，去年前11月對中小企業新增放款前5名皆為公股銀行，第一名為華南銀784億元，其次依序為一銀631億元、合庫582億元、台企銀504億元、彰銀476億元，合計新增放款2977億元，占全體國銀對中小企業新增放款數近4成。
金管會統計，2021年11月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.61%，占民營企業放款餘額比率為69.69%，分別月增0.17及0.21個百分點；另2021年11月底國銀對中小企業放款平均逾放比率為0.29%，月增0.02個百分點。（編輯：黃國倫）1110112
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