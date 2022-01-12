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豐興去年稅前賺逾50億元 今年首季審慎樂觀

2022/1/12 18:47
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（中央社記者蔡芃敏台北12日電）鋼筋廠豐興公告去年自結財報，去年稅前盈餘達新台幣50.36億元，年增55.62%，創歷史新高。豐興說明，歷經貿易戰、疫情，去年棒線遞延需求爆發，是營運動能向上重要關鍵。

豐興去年12月稅前盈餘達5.52億元，年增53.76%。去年稅前盈餘為50.36億元，年增55.62%，換算每股稅前盈餘約8.66元，創歷史新高。

豐興指出，歷經美中貿易戰、COVID-19（2019冠狀病毒疾病），棒線遞延性需求出籠，下游積極回補庫存，是帶動業績成長的最重要動能；因應前瞻計畫、科技廠設廠以及房市暢旺，全台鋼筋需求強勁，不過，豐興旗下鋼筋去年出貨量持平。

展望今年表現，豐興說明，客戶去年已大幅回補庫存，推估首季棒線出貨動能略降，不過將加強鋼筋業務，維持營運表現，首季看法審慎樂觀。

觀察國際原料行情，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週下跌至每噸478美元，美國貨櫃廢鋼下跌至每噸440美元，澳洲鐵礦砂由每噸119.65美元上漲至127.75美元。

根據豐興本週最新內銷盤價，廢鋼平盤，鋼筋每噸下跌新台幣400元，型鋼產品基價平盤。（編輯：趙蔚蘭）1110112

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