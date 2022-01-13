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黃天牧：金融業應走出台灣 不能侷限在2300萬人市場

2022/1/13 22:05
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（中央社記者謝方娪台北13日電）金管會主委黃天牧今天指出，金融業若只把台灣當作市場範圍，就只有在台灣有競爭力，金融業應走出台灣、到區域打天下，不能只侷限在台灣2300萬人口的市場上。

台灣和捷克、立陶宛、斯洛伐克等中東歐國家關係升溫，包含輸銀、合庫銀將向捷克申設代表人辦事處。外界關注，中東歐是否會成為國銀新南向之外另一個海外重點發展區域。

黃天牧今天在金管會新春記者會表示，金管會對銀行海外布局的區域沒有特別要求，由銀行根據自身經營策略及需求去發展，金管會就財、業務面進行審核；近期陸續有國銀赴中東歐申設代表人辦事處，是一個起點，若銀行有意願至中東歐發展，金管會樂觀其成。

此外，黃天牧談到，金融機構若只把台灣當作市場範圍，就只有在台灣競爭，「我們的金融機構應該走出台灣，到區域打拚」。

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他舉例，日本銀行海外收益占總收益一半以上，對台灣金融業而言，走出台灣是必行的道路，台灣的銀行勢必不能只侷限在2300萬人口的市場上，必須依照自身能力走出台灣，到區域打天下。

黃天牧也直言，過去台灣的銀行到海外發展的經驗有時並不順利，必須累積經驗、做功課，但對銀行長遠經營而言，出走海外是必須做的選擇；不同銀行會有不同策略，作為監理機關，要提醒銀行經營策略並非僅看短期一兩年，必須有中長程思考且和國家發展作結合；對任何銀行發展國際化，金管會都非常支持。（編輯：潘羿菁）1110113

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