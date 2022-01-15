貨幣寬鬆加劇貧富不均？央行：台灣情況較佳

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中央銀行總裁楊金龍表示，貨幣政策對貧富不均的確切影響仍無定論。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北15日電）因應疫情，國際間對央行採超寬鬆貨幣政策，恐有加劇所得與財富不均疑慮；央行總裁楊金龍今天說，相關實證研究顯示，貨幣政策對貧富不均的確切影響仍無定論，而台灣所得不均程度較主要經濟為低，財富不均也逐漸改善。

中央銀行總裁楊金龍上午出席2021中華民國住宅學會年會暨30週年慶祝大會，以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演講。

楊金龍指出，近年來，國際間對央行採取超寬鬆貨幣政策，恐有加劇所得與財富不均的疑慮，但就理論而言，貨幣政策透過不同傳遞管道產生的分配效果不同，對不均的整體影響認定不易。

他表示，一方面，可能有利於以營業所得與資本所得為主的富裕家庭，但也可能藉激勵經濟、減緩經濟衰退對低所得勞工的衝擊，降低所得不均；另一方面，貨幣寬鬆雖有利於淨借款者，可降低財富不均，但也可能因各國家庭資產負債組成不同，對財富不均的影響有所不同。

而根據國內外相關實證研究，貨幣政策對所得與財富不均的確切影響，目前尚無定論。

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楊金龍指出，許多國家會出現不均加劇情況，多是因為技術進步、全球化等結構性因素，所得與財富不均擴大為全球普遍現象，但台灣所得不均程度較主要經濟體為低，財富不均也逐漸改善。

由於貨幣政策對分配的影響複雜且不易認定，央行會致力維持經濟金融穩定，以及提升金融包容性、強化金融消費者保護、 加強金融知識與教育、健全支付系統發展，來減緩不均情形。(編輯：趙蔚蘭)1110115