金管會政策3路並進 盼保險資金留國內

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）美國聯邦準備理事會（Fed）今年將啟動升息，預期將掀起壽險業錢進海外熱潮；不過金融監督管理委員會主任委員黃天牧指出，近兩年陸續進行法規鬆綁，鼓勵保險業多投資國內公共建設、創投及私募基金，希望保險業錢多留國內，協助產業發展。

據金管會統計，截至去年11月底，壽險業國外投資（扣除外幣保單）金額達新台幣13兆8655億元，占壽險業可運用資金的46.65%，去年前11月壽險業新增國外投資金額未破兆元水準，僅增加7840億元。

近兩年新台幣強勢升值，壽險業因匯兌成本上揚，錢進海外腳步趨緩；不過由於美國通膨率已竄升至近40年高點，市場預期Fed最快將在3月啟動升息，在Fed升息後，壽險業將可能再掀海外投資熱潮。

針對主管機關是否鼓勵壽險業海外投資，黃天牧表示，「保險資金來自於國內保戶，取之於國內保戶、用之於國內是理所當然」，雖然因保險業資金運用特性，資金不可能全數用在國內，但金管會建議且以政策鼓勵保險業資金多留國內。

黃天牧指出，國內保險業2026年將接軌國際會計準則IFRS17及ICS2.0，保險業資產和負債必須匹配，也由於保險資金特性，負債為長期，即有一定的成本及宣告利率，因此保險業最適合的投資標的是固定收益的長期商品。

他說，因國內資本市場提供固定收益長期商品的規模有限，因此保險業得至國外投資，但這是「不得已的選擇」；近兩年金管會陸續推動保險法修法，提供保險資金投資公共建設的誘因，此外也鬆綁法規，鼓勵保險業投資創投及私募基金，3路並進盼吸引保險資金錢留國內。

黃天牧表示，金管會期待在陸續調整國內投資規範後，保險業能盡量多考慮將資金留在國內，協助國內產業發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金管會對壽險業海外投資設有上限，2018年11月曾進一步修正「保險業辦理國外投資管理辦法」，設下壽險業投資國際板天花板，依照規定，壽險業投資國際板加計國外投資額度不得超過金管會已核准國外投資額度的145%，即最高不得超過可運用資金的65.25%。

外界關注金管會是否會調整壽險業投資國際板限額，黃天牧說，壽險業至國外尋找和自身負債匹配的商品不可避免，「不過投資額度上面，至少顧前主委設立國際板天花板，目前而言都還是合適的」；換言之，金管會暫時不會考慮放寬保險業投資國際板限額。（編輯：蘇志宗）1110116